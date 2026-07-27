В группировке "Центр" рассказали о жалобах ВСУ на удары дронов РФ у Белицкого

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты жалуются командованию на удары российских дронов у Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.
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