В группировке "Центр" рассказали о жалобах ВСУ на удары дронов РФ у Белицкого

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты жалуются командованию на удары российских дронов у Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.