Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Сегодня большинство квантовых устройств требуют охлаждения практически до абсолютного нуля. Для работы квантовых компьютеров, сенсоров и систем защищенной связи используются сложные криогенные установки стоимостью в миллионы долларов, что существенно ограничивает возможности их массового применения.