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Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Сегодня большинство квантовых устройств требуют охлаждения практически до абсолютного нуля. Для работы квантовых компьютеров, сенсоров и систем защищенной связи используются сложные криогенные установки стоимостью в миллионы долларов, что существенно ограничивает возможности их массового применения.

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