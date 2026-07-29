Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Сегодня большинство квантовых устройств требуют охлаждения практически до абсолютного нуля. Для работы квантовых компьютеров, сенсоров и систем защищенной связи используются сложные криогенные установки стоимостью в миллионы долларов, что существенно ограничивает возможности их массового применения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии