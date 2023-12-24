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Герои СВО: подвиги военных позволили сорвать контрнаступление ВСУ

Герои СВО: подвиги военных позволили сорвать контрнаступление ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский Корреспондент "Известий" Валентин Трушнин подтверждает, сейчас каждого, кто сражается на фронте, с полным правом можно назвать героем, поскольку каждый, действительно, готов идти до конца ради победы.

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