Герои СВО: подвиги военных позволили сорвать контрнаступление ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский Корреспондент "Известий" Валентин Трушнин подтверждает, сейчас каждого, кто сражается на фронте, с полным правом можно назвать героем, поскольку каждый, действительно, готов идти до конца ради победы.
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