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Украинский фехтовальщик отказался пожать руку сопернику из Грузии

Украинский фехтовальщик отказался пожать руку сопернику из Грузии

На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в швейцарском городе Базель, произошел скандал между украинской фехтовальщицей Еленой Кривицкой и представительницей Грузии Майей Гучмазовой.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Жаль, дичают украинцы. Правила спорта бы ли незыблемы.
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13 час.
MS
Mikhail Stepanov
Чего еще ожидать от хохлобыдла?
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12 час.
Модест
Ну грузинка хоть не зашкварилась об эту свинину, наверное Боженька руку отвёл. Алилуйя!
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12 час.

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