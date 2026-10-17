Перехваты осуществлялись в 13 регионах России и акватории Чёрного моря в течение 12 часов.В ночь с 16 на 17 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотников самолётного типа.
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