Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 августа

На территории гослесфонда Московской области 5 августа не было зафиксировано возгораний. По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 6 и 7 августа на всей территории региона ожидается третий класс пожарной опасности.
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