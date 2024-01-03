В Ленобласти предложили ввести штрафы за сверхпотребление электричества

Такое предложение возникло после массовых отключений электроэнергии в регионе. В комитете по ТЭК Ленобласти прокомментировали проблемы с электроснабжением в новогодние праздники сразу в нескольких населённых пунктах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии