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Итальянские агентства недвижимости и рестораны жалуются на отсутствие российских туристов

Итальянские агентства недвижимости и рестораны жалуются на отсутствие российских туристов

pexels.com Курорты Италии испытывают финансовые сложности из-за отсутствия российских туристов. Владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро пожаловался, что русские перестали приезжать в страну, так как им ограничили эту возможность.

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