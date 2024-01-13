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Кабмин не поддержал проект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

Кабмин не поддержал проект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

Правительство РФ порекомендовало отправить "на концептуальную доработку" законопроект, предлагающий создать так называемый ресторанный сбор в размере 1% от суммы счета в заведении в пользу участников спецоперации на Украине.

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