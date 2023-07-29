Военное обозрение

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Минобороны РФ: Российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка на Купянском направлении

Минобороны РФ: Российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили отражать атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

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