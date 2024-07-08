«За рулем» нашел 4 премиальные модели с пробегом всего за 2,5 млн рублей

Эксперты журнала «За рулем» подобрали четыре премиальные модели с пробегом за 2,5 миллиона рублей. Это цена самых дешевых китайских кроссоверов с передним приводом, но за эти деньги можно найти и хорошие подержанные премиальные автомобили.
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