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Всемирный день искусства и Международный день культуры: какие еще сегодня, 15 апреля, отмечают праздники в мире и России

Всемирный день искусства и Международный день культуры: какие еще сегодня, 15 апреля, отмечают праздники в мире и России

Всемирный день искусства и Международный день культуры: какие еще сегодня, 15 апреля, отмечают праздники в мире и России Татьяна Орлонская В наше время, когда мир переживает нелегкие времена из-за пандемии, важно помнить о радостных событиях и праздниках.

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