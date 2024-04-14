Всемирный день искусства и Международный день культуры: какие еще сегодня, 15 апреля, отмечают праздники в мире и России Татьяна Орлонская В наше время, когда мир переживает нелегкие времена из-за пандемии, важно помнить о радостных событиях и праздниках.