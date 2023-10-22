Даже если места совсем мало: Лучшие идеи и варианты бассейнов для дачи

Бассейн на даче - не роскошь, а возможность отдохнуть душой и телом. Бассейн - не просто роскошная деталь для любого дома, но и прекрасный способ спасения в жару, способ организовать досуг для семьи, друзей, собственных детей, место для проведения тематических домашних вечеринок и т.
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