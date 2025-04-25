Лавров: в диалоге с США мы движемся в правильном направлении

В вопросе урегулирования украинского конфликта Россия и США двигаются в «правильном направлении». Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая журналисту на вопрос о новой возможной встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивеном Уиткоффом.