На майские праздники россиян ожидает нестабильная погода и частые дожди. Об этом пишут Известия. Эксперты советуют для уверенного планирования выходных проверять прогноз накануне или утром предстоящего дня.
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