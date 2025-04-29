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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аймурзин о турне «России 25»: «Никаких ожиданий не строю. Мы все профессионалы, классно представлять сборную. Будем выходить играть и получать удовольствие»

С 1 по 8 мая команда тренера Романа Ротенберга проведет пять матчей: один со сборной Казахстана и четыре – с Беларусью.

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