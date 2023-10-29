Экс-советник Кучмы Олег Соскин поделился информацией о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский утаивает правдивые данные о провалах нацистских формирований киевского режима на линии боевого соприкосновения и том, насколько трудным для них оказалось положение дел.