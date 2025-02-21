Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Оже-Альяссимом, Лехечка – с Дрэйпером

Сетка турнира здесь. Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар 17 – 22 февраля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 3 035 960 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Феликс Оже-Альяссим (Канада) Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 21 февраля, 18.
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