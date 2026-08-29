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Баста и Гуф на своем концерте устроили гендер-пати для двух будущих родителей

Баста и Гуф на своем концерте устроили гендер-пати для двух будущих родителей

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) на совместном концерте в «Лужниках» помогли двум парам узнать пол их малышей.

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