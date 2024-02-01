В Словакии сообщили о готовности местных фермеров присоединиться к протестам

В Словакии фермеры готовы последовать примеру коллег из Франции и Германии и начать протестные акции в стране, чтобы поддержать недовольство аграриев общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, которая ведет к финансовым убыткам.
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