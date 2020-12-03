Проекты об ответственности за треш-стримы поддержали в кабмине

В интернете есть целый жанр онлайн-трансляций, в которых блогеры избивают и унижают людей. Такие треш-стримы популярны во многом из-за того, что это не просто жестокое кино, а своего рода интерактивное шоу, где зрители за деньги могут сказать, что нужно сделать с участниками: облить их ледяной водой или помоями, унизить или избить.