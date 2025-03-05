Психолог Даниелян рассказала, каким должен быть настоящий комплимент

Важна искренность и конкретика В хорошем комплименте в первую очередь важна искренность, а во-вторых — конкретика, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Даниелян.
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