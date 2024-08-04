В Петербурге можно бесплатно послушать военные оркестры

Музыканты дают выступления в парках города В Санкт-Петербурге продолжаются бесплатные выступления военных оркестров в рамках проекта «Военные оркестры в парках» Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
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