Налоговый край: прокуратура проверит рост кадастровой цены недвижимости

Прокуратура должна разобраться с кратным повышением кадастровой стоимости коммерческой недвижимости — об этом представители бизнеса заявили на встрече с генеральным прокурором Игорем Красновым в Ульяновске.
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