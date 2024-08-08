Кубань очищает реки: 196 километров русел уже освобождены от мусора

В ближайшее время планируется очистить еще 17 участков в 7 муниципалитетах. Работы проводятся в Апшеронском, Белореченском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском районах и городах Горячий Ключ, Новороссийск и Сочи.
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