Сотрудники МЧС вывезли из Суджанского района 199 человек

Сотрудники МЧС России вывезли из Суджанского района Курской области 199 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов и поиске родных, сообщили в МЧС России.
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