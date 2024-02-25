Санкции не помешали: как производство лекарств в России справилось с вызовами Ирэн ОрлонскаяСанкции, наложенные на Россию западными странами, стали серьезным испытанием для отечественной фармацевтической отрасли.
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