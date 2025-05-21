Бизнесмен спрятал от налоговой службы 33 миллиона рублей

В Тарко-Сале глава коммерческой фирмы попытался спрятать деньги от налоговой службы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, руководитель общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии у организации задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по уплате налогов, на общую сумму свыше 33 млн.