РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    ИзменаВ Калининградской...
  • Evgeni Velesik
    Дети и правила дорожного движения - это нонсенс! Ну, не поведут они велосипед по пешеходному переходу и всё!За один вечер вод...
  • Eduard
    ЦАХАЛ свой уничтож с кастратами обрезаными!Премьер-министр И...

Бизнесмен спрятал от налоговой службы 33 миллиона рублей

В Тарко-Сале глава коммерческой фирмы попытался спрятать деньги от налоговой службы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, руководитель общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии у организации задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по уплате налогов, на общую сумму свыше 33 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх