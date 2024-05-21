В Пензе рядом со сквером «Семейный» построят новый детский сад

На встрече по вопросам развития городских общественных пространств, прошедшей в понедельник, глава города Пензы Александр Басенко сообщил о планах по строительству детского сада и поликлиники в районе ГПЗ.
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