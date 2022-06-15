Маск обозначил срок первого орбитального полета Starship

Лучшие новости — Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет Starship состоится в июле Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл срок первого орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship.
Лучшие новости — Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет Starship состоится в июле Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл срок первого орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship.
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