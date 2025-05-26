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Челябинский таксист задержан за убийство и изнасилование пассажирки

Челябинский таксист задержан за убийство и изнасилование пассажирки

В Челябинске арестован 36-летний таксист по обвинению в убийстве и надругательстве над 24-летней пассажиркой, тело которой было найдено в лесу.

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