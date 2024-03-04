Много ностальгии и чуть-чуть о будущем: что обещают астраханцам кандидаты в президенты

До выборов президента осталось меньше двух недель. Всё чаще по ТВ можно увидеть дебаты и политическую рекламу четырёх кандидатов: Владислава Даванкова от «Новых людей», действующего главы государства Владимира Путина, Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР.