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Русская весна

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Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку и другие посёлки (КАРТА)

Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку и другие посёлки (КАРТА)

Отразив наступление врага на хутор Бердин наши взяли большую часть Русского Поречного и штурмуют Черкасское Поречное.

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