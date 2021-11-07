Максимальный показатель заболевших Covid-19 с начала эпидемии зарегистрирован в Приморье

В Приморье выявлено 346 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
Популярные статьи
- В Петербурге задержали участника «Российской коммунистической рабочей партии» и нескольких нацболов. Они возлагали цветы на площади Ленина
- На Южном Урале экипажи самолетов Су-34 и Су-24 выполнили полеты с дозаправкой топливом в воздухе
- Младший лейтенант полиции Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу
Свежие комментарии