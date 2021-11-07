Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное э...Очереди на вакцин...
  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...

Максимальный показатель заболевших Covid-19 с начала эпидемии зарегистрирован в Приморье

Максимальный показатель заболевших Covid-19 с начала эпидемии зарегистрирован в Приморье

В Приморье выявлено 346 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх