НХЛ. «Флорида» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Нэшвилл» против «Сент-Луиса»

«Детройт» примет «Флориду» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе», «Сент-Луис» – с «Нэшвиллом», «Торонто» будет противостоять «Айлендерс».
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