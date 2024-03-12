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Парламентская газета

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Китайские эксперты назвал цели турне спецпредставителя КНР по Украине

Китайские эксперты назвал цели турне спецпредставителя КНР по Украине

Европейское турне специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который занимается ситуацией на Украине, направлено на поиск политического урегулирования и демонстрирует ответственный подход Пекина к урегулированию конфликта.

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