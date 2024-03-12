Китайские эксперты назвал цели турне спецпредставителя КНР по Украине

Европейское турне специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который занимается ситуацией на Украине, направлено на поиск политического урегулирования и демонстрирует ответственный подход Пекина к урегулированию конфликта.
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