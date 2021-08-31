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Последний день августа складывается в пользу покупателей

Последний день августа складывается в пользу покупателей

Вторник обещает быть позитивным, у российских индексов есть все шансы продолжить вчерашний рост. Накануне индекс МосБиржи финишировал на отметке 3928,5 пункта, прибавив более 1%, индекс РТС закрылся на уровне 1684,7 пункта, поднявшись на 1,23%.

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