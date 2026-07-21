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ДумаТВ

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Володин призвал не политизировать топливную тему

Володин призвал не политизировать топливную тему

Вячеслав Володин призвал не политизировать ситуацию на топливном рынке и поддерживать решения, направленные на укрепление энергетической стабильности страны.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
дармоеды и бездельники сначала проворовались ,набили себе карманы и загнали страну а теперь занялись пустым политиканством и &quot;охотой на ведьм&quot; - ищите причину и виновников провала  - посмотрите в зеркало................
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2 м.