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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» уступил ЦСКА со счётом 1:3

Тульский «Арсенал» уступил ЦСКА со счётом 1:3

В контрольном матче в Москве «Арсенал» уступил ЦСКА со счётом 1:3, единственный гол за тульскую команду забил Рашид Магомедов.

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