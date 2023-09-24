На Украине разрешили писать «Россия» с маленькой буквы. Об этом заявила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
На Украине разрешили писать «Россия» с маленькой буквы
Комментарии
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Александр Белоусов
Да Россия то меньше не станет !
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1 час.
СД
Светлана Давыдова
Давно уже пишу украина с маленькой буквы, ибо с большой она не достойна.
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48 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
А мы скоро перестанем слово - украина вообще писать, так как её не будет больше.
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19 мин.
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