Капитан Дандыкин: еще не время для массового производства беспилотных танков

Время для массового использования беспилотных танков еще не пришло, поскольку боевые машины являются одной из основных мишеней противника, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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