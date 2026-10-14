В ответ на «калининградские хотелки» НАТО Россия может сделать Балтику своим внутренним озером Технически Запад в состоянии перекрыть Датские проливы, но это последнее, что он сделает перед смертью Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов, заявил помощник президента России Николай Патрушев.