В ответ на «калининградские хотелки» НАТО Россия может сделать Балтику своим внутренним озером Технически Запад в состоянии перекрыть Датские проливы, но это последнее, что он сделает перед смертью Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
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"остров Борнхольм в Дании, который способен заблокировать выход из русского эксклава на юго-запад. "
У автора что-то с географией. Борнхольм находится западнее Калининграда, на юго-западе - Польша, а не море. Готланд - севернее Калининграда. Морская блокада Калининграда - запад и север.