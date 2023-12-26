Мечта восьмилетней девочки из Сахалина побывать на Байкале исполнится в начале 2024 года

В начале следующего года в Иркутске ждут гостей с острова Сахалин. Восьмилетняя девочка, мечтающая побывать на Байкале, и ее родители прилетят в столицу региона по приглашению Президента России Владимира Путина.
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