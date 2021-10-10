Мировое обозрение

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Осужденный по ошибке американец после 37 лет тюрьмы подал в суд на тех, кто вел его дело

Осужденный по ошибке американец после 37 лет тюрьмы подал в суд на тех, кто вел его дело

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американец, отсидевший в тюрьме 37 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал, подал в суд против причастных к его ошибочному приговору, сообщила местная газета Tampa Bay Times.

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