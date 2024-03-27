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ИЗВЕСТИЯ iz

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Посол МИД РФ Мирошник рассказал о подготовке британцами атак на Белгород

Посол МИД РФ Мирошник рассказал о подготовке британцами атак на Белгород

Регулярные обстрелы Белгородской области ВСУ организуют с помощью спецназа Великобритании, поделился мнением с «Известиями» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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