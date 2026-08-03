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The Eurasia Daily news agency

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Wall of misunderstanding: fans continue to resent Bilan's concert in Moscow

Wall of misunderstanding: fans continue to resent Bilan's concert in Moscow

Singer, Honored Artist of Russia Dima Bilan responded to criticism of his stadium concert in Moscow, saying that he and his team are already looking for a solution to keep the show technologically advanced and provide a good overview for everyone.

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