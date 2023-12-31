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Спички - не игрушка

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Украина уходит в подполье

Украина уходит в подполье

Закон о мобилизации может стать приговором нацистскому режиму Внесенный бандеровским кабмином в ВРУ законопроект о мобилизации затевался как многоходовочка, которая позволила бы не только пополнить серьезно поредевшие ряды ВСУ, но и «подставить» Залужного.

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