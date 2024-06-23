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Американцы пустились по следам Путина. В Ханой отправлен специальный визитёр

Американцы пустились по следам Путина. В Ханой отправлен специальный визитёр

Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress2 дня назад 19K прочитали После успешного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам США пустились по его следам и решили сразу же направить в Ханой своего человека.

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