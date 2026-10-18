Киркоров с бриллиантами в зубах, Бузова с пальцем во рту, Дробыш с абьюзом: Что стало с нашей эстрадой? Как сказал общественник Виталий Бородин, который регулярно ездит на передовую, такое ощущение, что все эти "звёзды" живут параллельной реальности.
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