SpaceX оставляет конкурентов без пути в космос: ракеты Falcon 9 заняты Starlink до 2028–2029 года. Для многих стартапов ожидание может оказаться критичным

Доля запусков Starlink выросла до 79%, а спутниковые компании сообщают, что свободных мест на Falcon 9 почти не осталосьSpaceX всё активнее использует ракеты Falcon 9 для развития собственной спутниковой сети Starlink, оставляя всё меньше возможностей для сторонних заказчиков.