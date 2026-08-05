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SpaceX оставляет конкурентов без пути в космос: ракеты Falcon 9 заняты Starlink до 2028–2029 года. Для многих стартапов ожидание может оказаться критичным

SpaceX оставляет конкурентов без пути в космос: ракеты Falcon 9 заняты Starlink до 2028–2029 года. Для многих стартапов ожидание может оказаться критичным

Доля запусков Starlink выросла до 79%, а спутниковые компании сообщают, что свободных мест на Falcon 9 почти не осталосьSpaceX всё активнее использует ракеты Falcon 9 для развития собственной спутниковой сети Starlink, оставляя всё меньше возможностей для сторонних заказчиков.

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